День армянской культуры объединит народы в творческом порыве

В рамках фестиваля Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом-Москва» во Дворце Пионеров пройдёт День армянской культуры. Посетители мероприятия сыграют в увлекательные игры и отведают национальную армянскую выпечку.

В 15:00 начнут проходить мастер-классы детского клуба «Гранатовые Зёрнышки» и дегустация армянских блюд. Праздничный концерт начнётся в 16:00.

В программе фестиваля выступления хорового коллектива Духовно-просветительского центра «Айордеац Тун» Армянской апостольской церкви, танцевальных коллективов HAYASA и «Цветы Армении», популярного вокального проекта «Жить в мире», воспитанников Детской музыкальный школы имени А. И. Хачатуряна, артистов Продюсерского центра «Юный Артист» и других творческих коллективов.

Много позитивных задач стоит перед организаторами фестиваля, в частности, это содействие сохранению духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации . В процессе творчества между участниками укрепляются дружественные межнациональные отношения и формируется культура межэтнического общения в детско-молодёжной среде.

Фестиваль «Мой дом — Москва » учрежден Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы. Организатор Дня армянской культуры — Московское городское отделение Союза армян России.

Для получения пригласительного билета на фестиваль нужно пройти бесплатную регистрацию.