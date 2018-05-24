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День армянской культуры объединит народы в творческом порыве
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День армянской культуры объединит народы в творческом порыве 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В рамках фестиваля Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом-Москва» во Дворце Пионеров пройдёт День армянской культуры. Посетители мероприятия сыграют в увлекательные игры и отведают национальную армянскую выпечку.
В 15:00 начнут проходить мастер-классы детского клуба «Гранатовые Зёрнышки» и дегустация армянских блюд. Праздничный концерт начнётся в 16:00.
В программе фестиваля выступления хорового коллектива Духовно-просветительского центра «Айордеац Тун» Армянской апостольской церкви, танцевальных коллективов HAYASA и «Цветы Армении», популярного вокального проекта «Жить в мире», воспитанников Детской музыкальный школы имени А. И. Хачатуряна, артистов Продюсерского центра «Юный Артист» и других творческих коллективов.
Много позитивных задач стоит перед организаторами фестиваля, в частности, это содействие сохранению духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации. В процессе творчества между участниками укрепляются дружественные межнациональные отношения и формируется культура межэтнического общения в детско-молодёжной среде.
Фестиваль «Мой дом — Москва» учрежден Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы. Организатор Дня армянской культуры — Московское городское отделение Союза армян России.
Для получения пригласительного билета на фестиваль нужно пройти бесплатную регистрацию.
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