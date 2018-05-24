Армения одобрила подписание восьми соглашений в рамках СНГ

Правительство Армении на заседании в четверг, 24 мая, одобрило подписание восьми соглашений в рамках СНГ. Об этом говорится в принятом решении, сообщает РИА «Новости»

«Одобрить подписание включенных в повестку соглашений между государствами-членами Содружества независимых государств», — отмечается в документе.

Соглашения касаются обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, профилактики и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях, формирования и развития рынка интеллектуальной собственности.

Подписание документов поручено организовать профильным ведомствам.

Кроме того, Армения подпишет соглашения, касающиеся сотрудничества в сфере защиты авторских и смежных прав, обращении документов в области межгосударственной стандартизации, сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, транспортных перевозок.

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