Батумские фонтаны: достопримечательности курортного города

Фонтаны на набережной курортного Батуми являются одной из главных городских достопримечательностей. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как выглядят эти сооружения на набережной в центре города, создающие радостное настроение жителям и гостям Батуми

Рекомендации посетить Батумские танцующие фонтаны сегодня содержатся в любом городском путеводителе. Жаркими летними вечерами у них собирается очень много людей. Но фонтаны притягивают к себе внимание не только прохладой, но и своей красотой и световыми эффектами.