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Батумские фонтаны: достопримечательности курортного города
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Батумские фонтаны: достопримечательности курортного города 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Фонтаны на набережной курортного Батуми являются одной из главных городских достопримечательностей. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как выглядят эти сооружения на набережной в центре города, создающие радостное настроение жителям и гостям Батуми
Рекомендации посетить Батумские танцующие фонтаны сегодня содержатся в любом городском путеводителе. Жаркими летними вечерами у них собирается очень много людей. Но фонтаны притягивают к себе внимание не только прохладой, но и своей красотой и световыми эффектами.
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