Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

"В связи с усилением мер безопасности в день выпускных вечеров в школах, 25 мая с 20:00 (совпадает с мск) не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Республики Южная Осетия с Грузией", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, пункты пропуска возобновят работу в обычном режиме 27 мая с 8:00.