Ещё
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Осетия временно закроет границу с Грузией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Южная Осетия временно закроет границу с Грузией в день школьных выпускных и последних звонков 25 мая, сообщила в четверг пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.
"В связи с усилением мер безопасности в день выпускных вечеров в школах, 25 мая с 20:00 (совпадает с мск) не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Республики Южная Осетия с Грузией", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, пункты пропуска возобновят работу в обычном режиме 27 мая с 8:00.
РИА Новости: последние новости
Пашинян предложил президенту уволить начальника Генштаба В Астане 21-24 мая пройдет заседание рабочей группы по статусу Каспия "Это страна не красного, а белого!" и другие откровения о грузинском вине
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии73
Постпреда США при ООН освистали48
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео43
Пенсии россиян сделают добровольными116
Сына известной певицы убил рак17
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:08
Сына известной певицы убил рак
Шоу-бизнес
01:29
Пенсии россиян сделают добровольными
Экономика
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
02:20
Постпреда США при ООН освистали
В мире США
10:11
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение