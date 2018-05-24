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В день последнего звонка Южная Осетия закроет границу с Грузией
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В день последнего звонка Южная Осетия закроет границу с Грузией 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 24 мая — Sputnik, Диана Козаева. Власти Южной Осетии в пятницу закроют госграницу с Грузией, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.
В республике 26 мая пройдут выпускные вечера в школах. Правоохранительные органы принимают в этой связи повышенные меры безопасности.
"В связи с усилением мер безопасности в день выпускных вечеров в школах, 25 мая с 20.00 не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы с Грузией", — уточнили в КГБ.
В ведомстве добавили, что работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится в 8 утра 27 мая.
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