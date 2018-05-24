В день последнего звонка Южная Осетия закроет границу с Грузией

В республике 26 мая пройдут выпускные вечера в школах. Правоохранительные органы принимают в этой связи повышенные меры безопасности.

"В связи с усилением мер безопасности в день выпускных вечеров в школах, 25 мая с 20.00 не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы с Грузией", — уточнили в КГБ.

В ведомстве добавили, что работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится в 8 утра 27 мая.