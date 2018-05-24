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Суд продолжит рассмотрение дела о передаче голливудского продюсера Армении
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Суд продолжит рассмотрение дела о передаче голливудского продюсера Армении 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосгорсуд 24 мая продолжит повторное рассмотрение вопроса об экстрадиции голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению, где он проходит по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10:00 мск.
Суд 21 мая начал рассмотрение жалобы, но заседание было решено отложить в связи с неявкой переводчика с армянского.
Верховный суд РФ 19 апреля отменил решение Мосгорсуда об экстрадиции кинопродюсера в Армению и направил дело на новое рассмотрение.
Мартиросян, проживая в США, в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов «Уцелевший» и «Город порока» с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин «Патруль», «Мерзлая земля» и «План побега», в которых играли Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейк Джилленхол.
С октября 2017 года продюсер содержится в московском СИЗО из-за запроса Армении о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по факту совершенного мошенничества. Из материалов суда следует, что речь идет о хищении имущества в особо крупном размере в период с 2011 по 2013 годы. Адвокат Дмитрий Рощин и его подзащитный связывают уголовное преследование кинопродюсера на родине с его желанием снять позитивный фильм о президенте России с участием голливудских звезд, считая, что «задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма».
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