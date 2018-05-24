Суд продолжит рассмотрение дела о передаче голливудского продюсера Армении

МОСКВА , 24 мая — РИА Новости Мосгорсуд 24 мая продолжит повторное рассмотрение вопроса об экстрадиции голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению , где он проходит по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10:00 мск.

Суд 21 мая начал рассмотрение жалобы, но заседание было решено отложить в связи с неявкой переводчика с армянского.

Верховный суд РФ 19 апреля отменил решение Мосгорсуда об экстрадиции кинопродюсера в Армению и направил дело на новое рассмотрение.