Глава Еврокомиссии обсудил с президентом Грузии интеграцию страны в ЕС

Юнкер прибыл в пятницу в Тбилиси на празднование 100-летия со дня объявления в Грузии первой демократической республики, который будут отмечать 26 мая. Ранее власти Грузии сообщали, что ожидают по случаю празднования дня независимости семь президентов и 20 делегаций высокого уровня разных стран.

"По приглашению грузинского президента Жан-Клод Юнкер прибыл в Тбилиси. Главной темой обсуждения на встрече стали существующие между Грузией и Евросоюзом отношения, а так же шаги, необходимые для интенсификации сотрудничества", — заявил Пхаладзе журналистам.

По его словам, президент Грузии обсудил имплементацию соглашения 2018 года, которое будет содействовать интеграции Грузии в ЕС. Маргвелашвили так же затронул в ходе переговоров с Юнекром тему грузино-российских отношений.