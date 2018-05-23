В Армении объявили амнистию для нарушителей ПДД

Власти Армении объявили масштабную амнистию. Водителей освободят от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые были выписаны с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017-го, передает телеканал «МИР 24».

Речь идет, в основном о мелких нарушениях. В частности, если водитель заехал на остров безопасности во время маневра или нарушил правила парковки. Нередко такие наказания автовладельцы оспаривали в суде.

Всего гражданам простят штрафов на общую сумму почти на 14 млрд драмов — это $28,5 млн В полиции рассчитывают, что амнистия повысит сознательность водителей.

Также автоинспекторы в Армении больше не будут использовать радары в населенных пунктах, где действует скоростное ограничение до 60 км/ч.

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