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В Армении объявили амнистию для нарушителей ПДД
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В Армении объявили амнистию для нарушителей ПДД 

Мир24 3 часа назад
Власти Армении объявили масштабную амнистию. Водителей освободят от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые были выписаны с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017-го, передает телеканал «МИР 24».
Речь идет, в основном о мелких нарушениях. В частности, если водитель заехал на остров безопасности во время маневра или нарушил правила парковки. Нередко такие наказания автовладельцы оспаривали в суде.
Всего гражданам простят штрафов на общую сумму почти на 14 млрд драмов — это $28,5 млн В полиции рассчитывают, что амнистия повысит сознательность водителей.
Также автоинспекторы в Армении больше не будут использовать радары в населенных пунктах, где действует скоростное ограничение до 60 км/ч.
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