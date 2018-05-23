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В Союзе армян России раскритиковали танцующего Саркисяна
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В Союзе армян России раскритиковали танцующего Саркисяна 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член правления Союза армян России объяснил НСН, почему экологи обратились не по адресу.
Президент Армении Армен Саркисян станцевал у своей резиденции с участниками уличной акции протеста. Как передает «Sputnik-Армения», протестующие выступали против эксплуатации золотоносного месторождения на юге страны, поскольку считают, что добыча драгметалла наносит вред экологии огромного региона. Глава государства выслушал их жалобы, высказал свое мнение и собрался вернуться в резиденцию, однако в это время демонстранты начали танцевать народный танец кочари, с которого и начали акцию протеста. И Саркисян неожиданно присоединился к ним.
Член правления Союза армян России и совета Всемирного армянского конгресса Андраник Мигранян высказал недовольство танцующим президентом.
«Армен Саркисян мой хороший знакомый. Он серьезный человек, почти 20 лет был послом в Англии. Он не той комплекции, чтобы выйти танцевать. Мне трудно представить это. Я могу только сказать, что охлократия (власть толпы — НСН) торжествует, и даже президенты не могут сказать протестующим, что каждый должен заниматься своим делом. И Саркисян тоже должен заниматься своим делом: не танцевать с демонстрантами, а выполнять свои президентские функции», — сказал он в беседе с НСН.
По мнению эксперта, протестующие, вообще, обратились не по адресу.
«Демонстранты пошли не туда, это функции не президента, а главы правительства. Но видимо, он решил принять удар на себя вместо премьер-министра. Честь ему и хвала. Но, похоже, что руководство Армении не контролирует ситуацию, не понимает, что происходит. Не народ идет за властями, а власти плетутся в хвосте у демонстрантов. Это грустно», — заключил он.
Отметим, что в СМИ ранее появлялась информация, что президент Армении владеет акциями в канадско-британской компании Lydian International, которая занимается разработкой золотоносного месторождения. Саркисян эти сообщения опроверг.
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