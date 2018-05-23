Как выглядит тбилисский ночной клуб «Бассиани» после спецоперации 

Представителям СМИ предоставили возможность побывать в ночном клубе «Бассиани», где 12 мая была проведена спецоперация. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как выглядят сейчас помещения клуба
Знаменитый, в том числе и за пределами Грузии, тбилисский ночной клуб «Бассиани» (Bassiani) открылся — полиция сняла печати с помещений. Ранее часть ночных клубов Тбилиси приостановили работу после спецоперации в ночь на 12 мая, которая повлекла за собой волну протеста среди молодежи. Возмущение владельцев и посетителей вызвало то, что обвиняемых в наркоторговле задержали за пределами этих заведений, но спецназ все же вошел в ночные клубы. Более того, полицию обвинили в том, что уже на улице она применила силу против протестующей молодежи.