Потомки алан из разных стран познакомятся с культурой осетин в этнолагере Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ , 23 мая. / ТАСС /. Международный проект «Аланский след», в рамках которого в республику приедут представители осетинских диаспор из разных стран, запустят в Северной Осетии . Об этом сообщил ТАСС министр по вопросам национальных отношений республики Аслан Цуциев.

Осетины — единственный народ Северного Кавказа, говорящий на индоевропейском языке — потомке языка скифов, сарматов и алан. Причастность к аланскому наследию во многом определила национальное самосознание народа, древние обычаи сохранились не в этнографических музеях, а в повседневном быту осетин.

"Более 70 человек из осетинских диаспор разных стран станут участниками этнолагеря в Северной Осетии. На сегодняшний день уже точно известно, что приедут представили диаспор из Турции Казахстана . Пока список формируется", — сказал Цуциев.

По его словам, этнолагерь будет проводиться в два потока. Первый пройдет в последние десять дней июля, второй — в первые десять дней августа. Неделю участники будут пребывать в Северной Осетии, три дня — в Южной Осетии

Для них запланированы курсы по изучению осетинского языка, ознакомительные экскурсии по историческим достопримечательностям, посещение музеев, встречи с творческой интеллигенцией, лекции по традициям и культуре народа. Гости примут участие в мастер-классах по национальному танцу и выпечке осетинских пирогов.