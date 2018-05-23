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Потомки алан из разных стран познакомятся с культурой осетин в этнолагере Северной Осетии
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Потомки алан из разных стран познакомятся с культурой осетин в этнолагере Северной Осетии 

ТАСС 4 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Международный проект «Аланский след», в рамках которого в республику приедут представители осетинских диаспор из разных стран, запустят в Северной Осетии. Об этом сообщил ТАСС министр по вопросам национальных отношений республики Аслан Цуциев.
Осетины — единственный народ Северного Кавказа, говорящий на индоевропейском языке — потомке языка скифов, сарматов и алан. Причастность к аланскому наследию во многом определила национальное самосознание народа, древние обычаи сохранились не в этнографических музеях, а в повседневном быту осетин.
"Более 70 человек из осетинских диаспор разных стран станут участниками этнолагеря в Северной Осетии. На сегодняшний день уже точно известно, что приедут представили диаспор из Турции, Казахстана. Пока список формируется", — сказал Цуциев.
По его словам, этнолагерь будет проводиться в два потока. Первый пройдет в последние десять дней июля, второй — в первые десять дней августа. Неделю участники будут пребывать в Северной Осетии, три дня — в Южной Осетии.
Для них запланированы курсы по изучению осетинского языка, ознакомительные экскурсии по историческим достопримечательностям, посещение музеев, встречи с творческой интеллигенцией, лекции по традициям и культуре народа. Гости примут участие в мастер-классах по национальному танцу и выпечке осетинских пирогов.
Проект проводится с 2015 года. За это время в Северной Осетии побывали представители осетинских диаспор из Венгрии, Грузии, Латвии, Казахстана, Турции, Сирии, Украины, Франции.
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