Ещё
Новый футбольный турнир в Грузии стал темой видеомоста Москва-Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый футбольный турнир в Грузии стал темой видеомоста Москва-Тбилиси 

Sputnik Грузия 4 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Видеомост, посвященный организации футбольного турнира памяти Михаила Месхи и Славы Метревели, соединил Москву и Тбилиси. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что заявили участники телеконференции
Футбольный турнир с участием молодежных сборных (U-21) Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая, России и Грузии планируется провести в Тбилиси осенью 2018 года, сообщил в ходе видеомоста председатель Дома Аргентины в Грузии Николоз Патаркалишвили.
Видеомост «Футбол во имя мира и дружбы» между Москвой и Тбилиси состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В мероприятии приняли участие ветеран советского и грузинского футбола Реваз Дзодзуашвили и скульптор Мераб Гаглоев.
Проект под названием «Футбол как связь времен во имя мира и дружбы», инициированный Международной Ассоциацией культурного и делового сотрудничества «Дом Аргентины в Грузии», поддержали политики, общественные деятели и спортсмены разных стран. Футбольный турнир в рамках проекта будет посвящен памяти легендарных грузинских футболистов Михаила Месхи и Славы Метревели.
Sputnik Грузия: последние новости
Представители 14 стран примут участие в музыкальном фестивале в Грузии Жаркие танцы: Тбилиси собрал лучших исполнителей латино со всего мира Как спецназ защитил митингующих в Тбилиси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро279
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль119
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль153
У Иерусалима отбирают «Евровидение»42
Подробности трагедии на Кубани и другие события дня13
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение