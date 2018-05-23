Новый футбольный турнир в Грузии стал темой видеомоста Москва-Тбилиси

Аргентины, Уругвая, Парагвая, Футбольный турнир с участием молодежных сборных (U-21) Бразилии России и Грузии планируется провести в Тбилиси осенью 2018 года, сообщил в ходе видеомоста председатель Дома Аргентины в Грузии Николоз Патаркалишвили.

Видеомост «Футбол во имя мира и дружбы» между Москвой и Тбилиси состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В мероприятии приняли участие ветеран советского и грузинского футбола Реваз Дзодзуашвили и скульптор Мераб Гаглоев.

Проект под названием «Футбол как связь времен во имя мира и дружбы», инициированный Международной Ассоциацией культурного и делового сотрудничества «Дом Аргентины в Грузии», поддержали политики, общественные деятели и спортсмены разных стран. Футбольный турнир в рамках проекта будет посвящен памяти легендарных грузинских футболистов Михаила Месхи и Славы Метревели.