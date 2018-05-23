Представители РФ опровергли в ЕСПЧ обвинения Грузии, касающиеся событий 2008 года

"В ходе выступления российская сторона опровергла безосновательные утверждения грузинских властей о якобы причастности Вооруженных сил РФ к каким-либо нарушениям прав мирных жителей Республики Грузия в августе 2008 года, указав, что подобные обвинения являются беспочвенными и не подтверждаются какими-либо объективными и приемлемыми доказательствами", — сообщили в Минюсте.

Российские представители довели до судей информацию, подтверждающую умышленное искажение грузинскими властями обстоятельств данных событий. Грузинская сторона отказалась признать свою инициативу в развязывании вооруженного конфликта и обвинила Россию в неизбирательных и несоразмерных действиях, умолчав, что российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск. Также суду была представлена позиция, подтверждающая отсутствие каких-либо убедительных доказательств того, что российские войска совершали действия, противоречащие Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Более того, в ходе выступления было отмечено, что предоставляемые грузинской стороной доказательства демонстрируют принятие российскими вооруженными силами всех необходимых мер для предотвращения каких-либо противоправных посягательств на жизни людей и их имущество. Утверждения о причастности Российской Федерации к «систематическим нарушениям» прав грузинских граждан на территории Абхазии и Южной Осетии являются необоснованными и противоречат фактическим обстоятельствам соответствующих событий", — добавили в Минюсте РФ

Представители России также опровергли утверждения грузинских властей об осуществлении РФ своей юрисдикции на территории Абхазии и Южной Осетии. По мнению российской стороны, используемое Грузией толкование понятий «юрисдикция» и «эффективный контроль» не соответствует практике Международного суда ООН и кодификации статей об ответственности государств. Представители РФ отметили, что к данному вооруженному конфликту должны применяться положения международного гуманитарного права, а не положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Одновременно до судей Большой палаты ЕСПЧ были доведены аргументы, характеризующие процессуальную слабость и ничтожность большинства представленных властями Грузии «доказательств», в том числе по причине того, что значительная их часть содержит признаки монтажа и фальсификации, в связи с чем они не могут рассматриваться как основа для вынесения ЕСПЧ постановления по межгосударственному спору", — добавили в Минюсте.