Грузия обвиняет Россию в военных преступлениях в ходе конфликта в 2008 году

Грузия обвинила Россию в военных преступлениях, нарушениях прав человека и «бесчинствах», совершенных на ее территории в ходе ожесточенного конфликта, разразившегося почти десять лет назад.

По сообщению грузинского правительства, за пять дней конфликта российские самолеты провели более сотни атак по целям в Грузии. По собственному признанию, Тбилиси располагает неопровержимыми доказательствами того, что Россия сбрасывала бомбы на территории с гражданским населением, что привело к гибели и ранениям сотен невинных людей. В подтверждение своей позиции Тбилиси приводит показания свидетелей, снимки со спутников, видеоматериалы, а также перехваченные телефонные переговоры.

Грузинское правительство заявляет, что с началом конфликта российские силы буквально хлынули в сепаратистские провинции Южную Осетию Абхазию . Всего же на территории Грузии было размещено 30 тысяч российских военнослужащих.

Государственный адвокат Грузии Бен Эмерсон (Ben Emmerson) заявил судебной коллегии, куда также входят по одному представителю Грузии и России, что Москва «годами вынашивала планы» по захвату этих территорий. По его словам, задача стояла «захватить как можно больше земель».

По словам Эмерсона, российские войска вторгались в деревни, населенные этническими грузинами, невзирая на перемирие. После того, как все въезды и выезды блокировались, осетинские силы и другие нерегулярные войска систематически сжигали грузинские дома целыми деревнями, заявил Эмерсон. По его словам, несогласных либо казнили на месте, либо угрожали расправой, если те не согласятся убраться.

Иск в международный суд в Страсбурге Грузия подала на следующий же день после завершения военных действий. Долгий спор о том, что же произошло на самом деле и кто именно развязал войну, достиг кульминации в среду, когда представителям России и Грузии было предоставлено заключительное слово.

Москва неоднократно заявляла о предвзятости и политизированности суда. В развязывании боевых действий Россия обвиняет бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили , отличавшегося прозападными взглядами. Россия считает, что именно Саакашвили отдал приказ ввести войска в Южную Осетию, находившуюся тогда под контролем повстанцев, а себе отводит роль честного миротворца.

В ходе расследования, проведенного в 2009 году Евросоюзом , было установлено, что войну действительно развязал Саакашвили, открыв беспорядочный огонь по столице повстанцев Цхинвалу. Уверения Грузии о том, что атака якобы была ответом на российское вторжение, в Евросоюзе отмели, обвинив в нарушениях обе стороны. Кроме того, в Брюсселе не поддержали ни заявления Тбилиси о военных преступлениях против мирных грузин, ни обвинения Москвы в «геноциде» в Южной Осетии.

Оглашение приговора ожидается в этом году. Возможно, будет принято решение о выплате компенсации. В 2015 Кремль уже грозился выйти из разбирательства после принятия ряда решений не в пользу российского государства.

Эмерсон заявил судьям: «Не секрет, что Россия лоббировала выгодное для себя решение, как публично, так и приватно — бормоча при этом сбивчивые угрозы о том, что якобы дератифицирует Европейскую конвенцию о правах человека и перекроет суду финансирование, если тот огласит невыгодный Москве приговор».

«Никакой компромисс в этом деле невозможен. Все улики совершенно однозначны», — заявил он.

В 2016 году было опрошено более 30 свидетелей. Их свидетельства повествуют о самых жестоких эпизодах конфликта — в том числе предполагаемой этнической чистке 20 тысяч грузин, живших в Южной Осетии или на смежных территориях и впоследствии изгнанных. Кроме того, показания касаются пыток военнопленных и смертоносной атаки на город Гори.

12 августа 2008 года на главной площади Гори разорвалась ракета «Искандер СС-26». При этом погиб голландский журналист Стан Сториманс (Stan Storimans) и одиннадцать мирных жителей. Металлические фрагменты и осколки шрапнели, извлеченные из тела журналиста, позволили установить российское происхождение ракеты.

Российские же военные атаку отрицают. По их мнению, Грузия либо сфабриковала доказательства, либо сама же и бомбила своих жителей, чтобы потом все свалить на Москву.

«Они пускали в ход самые нелепые, подчас даже комичные отговорки», — сообщил Эмерсон.