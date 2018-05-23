Подружиться с Закавказьем. Почему Льва Кузнецова отправили в отставку?

Местный «акцент»

Грузией, Азербайджаном, Южной Осетией и Абхазией. В 2012 году его назначили замначальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами этого ведомства. Курировал отношения нашей страны с Арменией

В марте 2014 года Сергея Викторовича включили в состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению международных и межрегиональных экономических форумов.

Именно солидный опыт работы с закавказскими странами, по мнению кандидата политических наук Артура Атаева, стал решающим фактором.

«Назначение Чеботарёва, полагаю, связано с укреплением федеральной власти на Северном Кавказе и налаживанием экономических и других связей между этим регионом и Южной Осетией, Азербайджаном, Грузией, Арменией, — комментирует Атаев. — Это не значит, что Кузнецов со своими задачами не справился. Нет, он внёс весомый вклад в развитие экономики региона. Но сейчас у министра по делам Северного Кавказа несколько иные задачи, более широкие, и политические вопросы выходят на передний план».

Кузнецов, как и ранее полпред Президента России в СКФО Хлопонин, по мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, изложенному в одной из соцсетей, «внесли достойный вклад в решение проблем социально-экономического развития Северного Кавказа. Александр Геннадиевич и Лев Владимирович хорошо изучили Кавказ и его особенности».

Ахиллесова пята — Кавминводы

Но немало и критических высказываний в адрес экс-министра.

Ставропольского края «Кузнецов и возглавляемое им министерство, к сожалению, не слишком успешно управляли в частности Кавминводами, — полагает депутат Думы Александр Сысоев . — В последние годы жаркие дискуссии были по поводу федерального законопроекта о статусе курортных зон. К обсуждениям привлекали нас, депутатов, учёных, общественность. Но в том варианте законопроекта, который отправили на рассмотрение в Госдуму России, я, к сожалению, не увидел наших предложений. А ведь мы, признавая, что на Северном Кавказе нужно развивать экономику, а значит, и строительство, просили делать это не в ущерб окружающей среде. Увы, даже к авторитетному мнению учёных, долгие годы изучавших наши курорты, не прислушались. Надеюсь, прислушается новый министр».

Координатор краевой общественной организации «РЕКА» Сергей Попов надеется, что с приходом Чеботарёва поддержка СКФО и края со стороны федеральных властей станет более весомой, чем была до этого.