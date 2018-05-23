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Подружиться с Закавказьем. Почему Льва Кузнецова отправили в отставку?
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Подружиться с Закавказьем. Почему Льва Кузнецова отправили в отставку? 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Местный «акцент»
48-летний уроженец Амурской области Сергей Чеботарёв ранее 13 лет работал в Администрации Президента РФ.
В 2012 году его назначили замначальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами этого ведомства. Курировал отношения нашей страны с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Южной Осетией и Абхазией.
В марте 2014 года Сергея Викторовича включили в состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению международных и межрегиональных экономических форумов.
Именно солидный опыт работы с закавказскими странами, по мнению кандидата политических наук Артура Атаева, стал решающим фактором.
«Назначение Чеботарёва, полагаю, связано с укреплением федеральной власти на Северном Кавказе и налаживанием экономических и других связей между этим регионом и Южной Осетией, Азербайджаном, Грузией, Арменией, — комментирует Атаев. — Это не значит, что Кузнецов со своими задачами не справился. Нет, он внёс весомый вклад в развитие экономики региона. Но сейчас у министра по делам Северного Кавказа несколько иные задачи, более широкие, и политические вопросы выходят на передний план».
Кузнецов, как и ранее полпред Президента России в СКФО Хлопонин, по мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, изложенному в одной из соцсетей, «внесли достойный вклад в решение проблем социально-экономического развития Северного Кавказа. Александр Геннадиевич и Лев Владимирович хорошо изучили Кавказ и его особенности».
Ахиллесова пята — Кавминводы
Но немало и критических высказываний в адрес экс-министра.
«Кузнецов и возглавляемое им министерство, к сожалению, не слишком успешно управляли в частности Кавминводами, — полагает депутат Думы Ставропольского края Александр Сысоев. — В последние годы жаркие дискуссии были по поводу федерального законопроекта о статусе курортных зон. К обсуждениям привлекали нас, депутатов, учёных, общественность. Но в том варианте законопроекта, который отправили на рассмотрение в Госдуму России, я, к сожалению, не увидел наших предложений. А ведь мы, признавая, что на Северном Кавказе нужно развивать экономику, а значит, и строительство, просили делать это не в ущерб окружающей среде. Увы, даже к авторитетному мнению учёных, долгие годы изучавших наши курорты, не прислушались. Надеюсь, прислушается новый министр».
Координатор краевой общественной организации «РЕКА» Сергей Попов надеется, что с приходом Чеботарёва поддержка СКФО и края со стороны федеральных властей станет более весомой, чем была до этого.
«Министром по Северному Кавказу стал представитель Администрации Президента, и это хороший знак, — говорит Сергей Иванович. — Ведь не секрет, что и Кузнецов, и бывший полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин были в первую очередь представителями деловых кругов. К тому же оба приехали из Красноярского края и плохо знали местные реалии. Многие бизнес-проекты зачастую внедряли, не учитывая специфику Северного Кавказа. Надеюсь, новый министр будет тщательнее взвешивать все «за» и «против».
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