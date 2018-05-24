Россия не простит: Армения беременна новой революцией

После нового витка гражданского сопротивления в Армении многие эксперты предвещают новую армянскую революцию. Однако, по всей видимости, на сей раз это будет вовсе «не революция любви». Крушение режима карабахских полевых командиров обнажило многие насущные системные проблемы. Экономика трещит по швам, а пораженные в своих социальных правах граждане требуют решения своих проблем «сейчас и сегодня». Ни одна власть, особенно сотканная из революции, не может по мановению палочки сиюминутно решить накопившиеся десятилетиями системные проблемы страны. А у протестной толпы всегда завышенные ожидания от правительства народного доверия. И стоит правительству обмануть доверие людей, либо затянуть с исполнение народной воли, требующей «сейчас и сегодня», как страна погружается в омут системной анархии и насилия.

Египте, Молдавии, Ливии… Вечная и неразрешимая дилемма постреволюционного синдрома: неразрешимость системных проблем наталкивается на опасность системной анархии. Идентичный процесс перевоплощения революции мы наблюдали в Киргизии

Теория революции объясняет это зарождением условий для контрреволюционной трансформации. Консервативная реакция не заставляет себя долго ждать, ибо праздничная эйфория развеивается с каждым днем, а вчерашний протест, обретший государственную форму, так или иначе поражает политическое право на новую революцию. После революция нарушается весьма тонка грань между свободой и вседозволенностью. Новая армянская власть в лице Пашиняна оказалась зажатой в тисках вседозволенности и консервативной реакции. К тому же, правительство народного доверия ответственно перед потерявшим революционную легитимность саргсяновским парламентом. В Национальном собрании Армении классическое «болото». И Пашинян может увязнуть в этом политическом болоте, если не добьется проведения внеочередных парламентских выборов. Время начало работать против Пашиняна и его революции.

Более того, Армения оказалась под грузом тяжелейших внешнеполитических проблем. По своему мировоззрению, Пашинян и его команда — прозападные либералы. Но Армения слишком глубоко затянулась в интеграцию с Россией . Путь, который провозгласило новое правительство Армении, ведет к неизбежному столкновению с российскими великодержавными интересами.

«Армения — пленница России», — небезосновательно заявляют ведущие американские советологи. И они недалеки от истины, поскольку начиная с ВПК и заканчивая транспортно-коммуникационной сферой, Армения полностью поглощена Кремлем. Россия должна либо переварить, либо выплюнуть Армению. А это чревато новыми геополитическими коллизиями. В случае, если Пашинян начнет ускоренную экономическую либерализацию и деолигархизацию власти, то интересы новой армянской государственности неизбежно столкнутся с Кремлем. В этом случае Пашиняна ожидает незавидная участь поедающего галстук Саакашвили. Ведь и лидер революции грузинских роз в первые годы после свержения Шеварднадзе часто встречался с президентом России, и беспрестанно заявлял в его присутствии о своей решимости учитывать интересы Кремля, в целом, и Путина в частности.

Саакашвили, как и Пашинян, объяснял этот дуализм нескладными соображениями real politic. История помнит каким провалом обернулась для Саакашвили попытка соотношения интересов западничества и евразийства. Теперь эти ошибки повторяет Пашинян.

Новый премьер в унисон со своим духовным наставником Левоном Тер-Петросяном пытаются остудить разбушевавшиеся армянские политические страсти. Новая власть уговаривает толпу потерпеть. Доколе?

Бидзины Иванишвили. Судя по всему, в Кремле безмолвно и с большим терпением наблюдают за армянским политическим водоворотом. Россия заняла выжидательную позицию, как и во время киргизских и молдавских событий. Ошибки новой не наученной горьким опытом армянской власти просто неизбежны. Оплошности, и конечно же, ошибки допускает любая власть, в первую очередь наспех сформированная на протестной улице. И по всей видимости, Кремль не преминет воспользоваться ошибками, если не сказать политическим крахом новой армянской власти. Когда наступил крах Саакашвили? Нет, не в Цхинвали. И даже не после демарша в отношении России и СНГ. Лидер грузинской революции подписал себе, как политику смертный приговор, после беспощадного разгона оппозиционной манифестации в ноябре 2007 года, после закрытия независимых СМИ, и непозволительного для революционного деятеля подавления политических свобод и абсолютизации власти… Кремль молниеносно воспользовался ошибкой Саакашвили. И на политической авансцене возник малознакомый силуэт акционера Газпрома

Помните, несколько лет назад лидер Союза армян России, миллиардер Ара Абрамян заявлял о своих политических амбициях и готовности ворваться в политическую жизнь Армении? Можно напомнить и о влиянии российской олигархической группы «Ташир» и лично самого Самвела Карапетяна на ситуацию в Армении. Для России не составляет особого труда разыграть новую партию в зависимой от себя стране. Но весь вопрос в том, когда Пашинян перейдет красную линию?! К примеру, президент Кыргызстана Курманбек Бакиев перешел недозволенную черту спустя пять лет после своего правления. Чем это закончилось для Бакиева, мы тоже хорошо помним.

Но судя по последнему сообщению, правительство Пашиняна все же начало допускать грубые просчеты в отношении гордой и коленоНепреклоненной России. 17 мая 2018 года в Москве состоялось 44-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств ( СОРБ ) — участников СНГ. Повестка дня руководителей спецслужб была на первый взгляд безобидной. По традиции, главы спецслужб собрались обсудить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью. Даже на сей раз, накануне совещания, Сергей Нарышкин не стал анонсировать планируемую борьбу против цветных революций. Спецслужбы обсуждали далекий Афганистан и ситуацию в Центральной Азии.

Оказывается, изначально это совещание должно было пройти в Ереване . Но почему-то правительство Пашиняна, которое клянется и божится верой и правдой служить интересам стратегического союза с Россией, буквально сорвало проведение этого совещания. Главы спецслужб должны были приехать в Ереван 16 мая. После отказа нового правительства принять у себя непрошенных гостей, совещание перенесли в Москву. Вызывает удивление и позиция нового главы Службы национальной безопасности Армении 38-летнего Артура Ваценяна. Ведь новый глава спецслужб Армении — выпускник не только факультета внешнеэкономических связей и права Санкт-Петербургского университета, но и Академии ФСБ России ! Что называется кость от кости, плоть от плоти российской разведшколы. Неужели переметнулся? И так быстро, на скорую руку?

Спецслужбы России всегда чувствовали себя вольготно на территории Армении. Ведь вассальное же было государство. А вот уже два месяца российские спецслужбы терпят неприятные удары от «союзнической страны». То непредвиденная революция, то саботаж в союзнических отношениях.

Как бы Пашинян и его команда не заверяли Кремль в искренности и верности взятым на себя обязательствам, российско-армянские отношения дали трещину. И эта очевидная трещина будет увеличиваться с каждым днем. С каждым шагом нового правительства Армении от славянофильства в сторону Запада…