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В Европейском суде рассмотрели дело «Грузия против России» о «пятидневной войне» в августе 2008 года
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В Европейском суде рассмотрели дело «Грузия против России» о «пятидневной войне» в августе 2008 года 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прошли слушания по делу о конфликте в Южной Осетии, который произошел в августе 2008 года. Грузинская сторона обвиняла власти РФ в нарушении восьми статей Европейской конвенции, в качестве доказательств были представлены обломки ракеты «Искандер», которая упала на Гори.
В ходе слушаний в ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о «пятидневной войне» в августе 2008 года Грузия пыталась обвинить российские власти в нарушении восьми статей Европейской конвенции. Российская сторона настаивала на том, что Грузия искажает причины конфликта, искажая доказательства.
Издание «Коммерсантъ» подчёркивает, что услуги юристов по этому делу обошлись Минюсту РФ в 380 млн руб.
Так, Грузия требовала признать, что РФ нарушила 8 статей Европейской Конвенции, включая право на жизнь и запрет на пытки. В качестве аргумента приводился обстрел центральной площади Гори ракетой «Искандер», в результате которого погибли 10 человек. Также указывалось, что российская авиация после начала операции разбомбила более 70 сел.
В свою очередь, уполномоченный РФ при ЕСПЧ замглавы Минюста Михаил Гальперин напомнил, что Южную Осетию включили в состав Грузии при Сталине, тогда, по его словам, никто не спросил осетин, хотят ли они стать грузинами. Также он отметил, что армия выполняла функцию по защите граждан и миротворцев РФ.
«Грузия предприняла атаку на спящий мирный Цхинвал, российских миротворцев и российских граждан. Когда Россия ответила, грузинские власти развернули пропагандистскую кампанию, пытаясь выставить Россию агрессором», — отметил британский адвокат, представляющий Россию. По поводу ракетного обстрела адвокат уточнил, что «Искандер» бывает двух типов: «М», который использует российская армия, и «Э», экспортируемый в другие страны. В техническом докладе голландских экспертов не указывается тип ракеты.
У судей ЕСПЧ вопросов к сторонам не возникло, суд удалился для вынесения решения.
Как пояснил «Коммерсанту» доцент ливерпульского университета Константин Дегтярев, в этом деле для суда было важно выяснить, являлись ли нарушения прав человека в этом конфликте единичными или Россия была «спонсором» всех нарушений в этом кризисе.
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