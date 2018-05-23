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Россия в ЕСПЧ ответила на обвинения Грузии по делу о конфликте в Южной Осетии
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Россия в ЕСПЧ ответила на обвинения Грузии по делу о конфликте в Южной Осетии 

Федеральное агентство новостей 3 часа назад
Москва, 23 мая. Российская делегация на слушаниях в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявила, что большая часть доказательств грузинской стороны по делу о событиях 2008 года содержит признаки монтажа и фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции России.
Накануне в большой палате ЕСПЧ прошли слушания по межгосударственной жалобе «Грузия против России II», касающиеся боевых действий в Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года​​​. Делегацию России возглавил уполномоченный России при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
В ходе слушаний российская сторона выразила несогласие с рассмотрением данных событий в контексте положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив, что вооруженный конфликт в Абхазии и Южной Осетии должен рассматриваться с позиции международного гуманитарного права.
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