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Дело «Грузия против России»: в ЕСПЧ обсудили вооруженный конфликт в Южной Осетии
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Дело «Грузия против России»: в ЕСПЧ обсудили вооруженный конфликт в Южной Осетии 

BFM.RU 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) провел заключительные открытые слушания по делу «Грузия против России», которые касаются вооруженного конфликта в Южной Осетии августа 2008 года. Грузинская сторона обвиняла власти РФ в нарушении восьми статей Европейской конвенции, в качестве доказательств были представлены обломки ракеты «Искандер», которая упала на Гори. Российская сторона настаивала на том, что Грузия искажает причины конфликта, искажая доказательства, пишет «МК».
Так, Грузия требовала признать, что РФ нарушила 8 статей Европейской конвенции, включая право на жизнь и запрет на пытки. В качестве аргумента приводился обстрел центральной площади Гори ракетой «Искандер», в результате которого погибли 10 человек. Также указывалось, что российская авиация после начала операции разбомбила более 70 сел. В свою очередь, уполномоченный РФ при ЕСПЧ замглавы Минюста Михаил Гальперин напомнил, что Южную Осетию включили в состав Грузии при Сталине, тогда, по его словам, никто не спросил осетин, хотят ли они стать грузинами. Также он отметил, что армия выполняла функцию по защите граждан и миротворцев РФ.
«Грузия предприняла атаку на спящий мирный Цхинвал, российских миротворцев и российских граждан. Когда Россия ответила, грузинские власти развернули пропагандистскую кампанию, пытаясь выставить Россию агрессором», — отметил британский адвокат, представляющий Россию. По поводу ракетного обстрела адвокат уточнил, что «Искандер» бывает двух типов: «М», который использует российская армия, и «Э», экспортируемый в другие страны. В техническом докладе голландских экспертов не указывается тип ракеты.
У судей ЕСПЧ вопросов к сторонам не возникло, суд удалился для вынесения решения.
Стороны представляют британские королевские адвокаты. По некоторым данным, услуги юристов по этому делу обошлись Минюсту РФ в 380 млн рублей.
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