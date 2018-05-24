Дело «Грузия против России»: в ЕСПЧ обсудили вооруженный конфликт в Южной Осетии

Так, Грузия требовала признать, что РФ нарушила 8 статей Европейской конвенции, включая право на жизнь и запрет на пытки. В качестве аргумента приводился обстрел центральной площади Гори ракетой «Искандер», в результате которого погибли 10 человек. Также указывалось, что российская авиация после начала операции разбомбила более 70 сел. В свою очередь, уполномоченный РФ при ЕСПЧ замглавы Минюста Михаил Гальперин напомнил, что Южную Осетию включили в состав Грузии при Сталине, тогда, по его словам, никто не спросил осетин, хотят ли они стать грузинами. Также он отметил, что армия выполняла функцию по защите граждан и миротворцев РФ.

«Грузия предприняла атаку на спящий мирный Цхинвал, российских миротворцев и российских граждан. Когда Россия ответила, грузинские власти развернули пропагандистскую кампанию, пытаясь выставить Россию агрессором», — отметил британский адвокат, представляющий Россию. По поводу ракетного обстрела адвокат уточнил, что «Искандер» бывает двух типов: «М», который использует российская армия, и «Э», экспортируемый в другие страны. В техническом докладе голландских экспертов не указывается тип ракеты.

У судей ЕСПЧ вопросов к сторонам не возникло, суд удалился для вынесения решения.

Стороны представляют британские королевские адвокаты. По некоторым данным, услуги юристов по этому делу обошлись Минюсту РФ в 380 млн рублей.