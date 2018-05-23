В «Домодедове» задержали 100 кг свежемороженого осетра из Армении из‑за нарушений

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям 19 мая 2018 года в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии свежемороженого осетра весом 100 килограммов, поступившей из Республики Армения в сопровождении ветеринарного сертификата. Груз задержан», — отмечается в сообщении.