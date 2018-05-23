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В «Домодедове» задержали 100 кг свежемороженого осетра из Армении из‑за нарушений
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В «Домодедове» задержали 100 кг свежемороженого осетра из Армении из‑за нарушений 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Партию свежемороженого осетра весом 100 килограммов, поступившую с нарушениями ветеринарного законодательства из Республики Армения, задержали в столичном аэропорту «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям 19 мая 2018 года в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии свежемороженого осетра весом 100 килограммов, поступившей из Республики Армения в сопровождении ветеринарного сертификата. Груз задержан», — отмечается в сообщении.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что видом продукции предприятия-производителя, указанным в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства — члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства — члена ЕАЭС, является «рыба и морепродукты: готовая или консервированная икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы». Этот вид продукции не соответствует поступившему грузу — свежемороженый осетр.
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