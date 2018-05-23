Новосибирская область впервые поставила в Грузию крупную партию пшеницы

"В конце апреля 2018 года предприятием ООО «Чанызернопродукт» осуществлена поставка первых 30 вагонов пшеницы в Грузию. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки пшеницы общим весом 2,1 тыс. тонн железнодорожным транспортом в город Тбилиси", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшее время отгрузка будет продолжена.

Специалисты регионального Россельхознадзора провели досмотр и отбор образцов от нескольких партий зерна, хранящегося в ООО «Чанызернопродукт», установив, что оно соответствует требованиям качества и безопасности: карантинные организмы в пшенице, выращенной в Чановском районе Новосибирской области, не выявлены.