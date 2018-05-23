Новосибирская область впервые поставила в Грузию крупную партию пшеницы 

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Новосибирская область впервые экспортировала в Грузию крупную партию пшеницы. По железной дороге в Тбилиси отправлены первые 2,1 тысячи тонн, сообщила в среду пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
"В конце апреля 2018 года предприятием ООО «Чанызернопродукт» осуществлена поставка первых 30 вагонов пшеницы в Грузию. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки пшеницы общим весом 2,1 тыс. тонн железнодорожным транспортом в город Тбилиси", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ближайшее время отгрузка будет продолжена.
Специалисты регионального Россельхознадзора провели досмотр и отбор образцов от нескольких партий зерна, хранящегося в ООО «Чанызернопродукт», установив, что оно соответствует требованиям качества и безопасности: карантинные организмы в пшенице, выращенной в Чановском районе Новосибирской области, не выявлены.
Аграрии Новосибирской области в 2017 году собрали рекордный урожай — более 3 млн тонн зерна, и столкнулись с трудностями при его вывозе на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам. По данным регионального Минсельхоза, на экспорт вывезено 245 тыс. тонн зерна — в 18 раз больше, чем годом ранее.