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Азербайджан за блокчейн: власти окажут поддержку предпринимателям
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Азербайджан за блокчейн: власти окажут поддержку предпринимателям 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Возможности блокчейн-технологий привлекли взгляд властей Азербайджана. В качестве шага по популяризации, было принято решение рассмотреть возможность поддержки компаний, работающих в данной области, через предоставление лояльных условий в финансовом и других секторах.
Первопроходцы смогут рассчитывать не только на юридическую поддержку со стороны правительства, но и на получение определенных льгот, благодаря которым внедрение технологии сможет пройти максимально безболезненно.
Подобный шаг со стороны властей Азербайджана сможет привлечь в страну множество стартапов, работа и дальнейшее развитие которых станут эффективным вкладом в развитие экономики. Интерес властей к блокчейн-технологиям проявлялся и ранее — в ходе проведения экспериментов в банковской сфере и даже в области налогообложения.
Подробнее узнать об экспериментах и других разработках Азербайджана в области блокчейн вы сможете из нашего материала.
текст: Евгения Лиходей, фото: Visual Hunt
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