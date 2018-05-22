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Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации и отнесли на помойку его кресло
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Грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации и отнесли на помойку его кресло 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Грузии продолжает развиваться скандал вокруг национальной федерации дзюдо и ее президента Давида Кевхишвили. Члены сборной страны требуют отставки чиновника, отказываются от тренировок. Накануне они забили гвоздями дверь кабинета Кевхишвили, а его кресло вынесли на помойку.
"Мы требуем отставки Кевхишвили, исходя из его деятельности, которая негативно отражается на развитии дзюдо в Грузии, — цитирует "Интерфакс" капитана сборной Грузии Варлама Липартелиани. — К нашему протесту присоединяются молодежная и женская сборные по дзюдо. К сожалению, пока никакой реакции со стороны соответствующих государственных структур нет. Мы продолжим протест до победного конца".
Дзюдоисты вынесли на суд публики заявление, в котором обвиняют Кевхишвили в присвоении государственных средств, выделяемые на развитие дзюдо, а также премиальных для спортсменов за победы на крупных турнирах. Глава федерации убрал из элиты грузинского дзюдо опытных тренеров и устроил на их места друзей, утверждают спортсмены.
Президент федерации дзюдо заявил, что в отставку не собирается и давлению спортсменов не уступит, так как это может стать прецедентом для федераций других видов спорта.
Акция дзюдоистов началась около трех недель назад, когда они перестали выходить на тренировки. Во вторник, 22 мая, ситуация обострилась: спортсмены приехали в офис федерации, вынесли к ближайшим мусорным бакам кресло президента и забили гвоздями дверь кабинета Кевхишвили.
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