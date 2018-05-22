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Цхинвал выступил с заявлением по поводу транзитного коридора Россия-Грузия
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Цхинвал выступил с заявлением по поводу транзитного коридора Россия-Грузия 

Sputnik Южная Осетия 45 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 22 мая — Sputnik. Правительство Российской Федерации и Совет Швейцарской Конфедерации подписали соглашение об основных принципах таможенного администрирования и торговли товарами с Грузией во вторник, 18 мая.
Соглашение предусматривает создание дополнительных транзитных коридоров между Российской Федерацией и Грузией. При этом Южная Осетия в данном соглашении не участвует, несмотря на то, что один из этих коридоров будет пролегать по территории республики, отметили в внешнеполитическом ведомстве РЮО.
В министерстве иностранных дел заявили, что практическая реализация транзитного коридора по территории суверенного государства призрачна, поскольку соглашение не учитывает позиций и интересов Южной Осетии.
Как отметил в одном из своих интервью президент республики Анатолий Бибилов, Южная Осетия не собирается играть в этом соглашении второстепенную роль и будет участвовать в нем только в качестве равноправного партнера.
В МИД Южной Осетии подчеркнули, что возможность реализации данного соглашения зависит от результатов прямых переговоров его участников — Москвы и Тбилиси — с официальными властями югоосетинской республики.
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