Цхинвал выступил с заявлением по поводу транзитного коридора Россия-Грузия 

ЦХИНВАЛ, 22 мая — Sputnik. Правительство Российской Федерации и Совет Швейцарской Конфедерации подписали соглашение об основных принципах таможенного администрирования и торговли товарами с Грузией во вторник, 18 мая.
Соглашение предусматривает создание дополнительных транзитных коридоров между Российской Федерацией и Грузией. При этом Южная Осетия в данном соглашении не участвует, несмотря на то, что один из этих коридоров будет пролегать по территории республики, отметили в внешнеполитическом ведомстве РЮО.
В министерстве иностранных дел заявили, что практическая реализация транзитного коридора по территории суверенного государства призрачна, поскольку соглашение не учитывает позиций и интересов Южной Осетии.
Как отметил в одном из своих интервью президент республики Анатолий Бибилов, Южная Осетия не собирается играть в этом соглашении второстепенную роль и будет участвовать в нем только в качестве равноправного партнера.