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Выставка работ грузинских фотографов открывается в Москве
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Выставка работ грузинских фотографов открывается в Москве 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Выставка работ грузинских фотографов и художников открывается в столичном ГУМе во вторник, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Яркие представители грузинской и российской культуры, среди которых Софико Шеварднадзе, Теона Контридзе, Натела Поцхверия, Миша Хасая, Даша Малыгина, Георгий Коставе, рассказывают зрителям о своей Грузии", — говорится в пресс-релизе.
Торжественное открытие выставки также приурочено к премьере фильма «Помни прошлое, живи настоящим», в котором команда творческих людей рассказывает о своем путешествии по Грузии. В фильме снялись Егор Корешков, Ольга Самодумова, Александр Алябьев, Александра Федорова, Никола Мельников, Владимир Зеленский и многие другие.
Выставка будет открыта для посетителей до 16 июня.
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