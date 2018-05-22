Выставка работ грузинских фотографов открывается в Москве 

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Выставка работ грузинских фотографов и художников открывается в столичном ГУМе во вторник, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Яркие представители грузинской и российской культуры, среди которых Софико Шеварднадзе, Теона Контридзе, Натела Поцхверия, Миша Хасая, Даша Малыгина, Георгий Коставе, рассказывают зрителям о своей Грузии", — говорится в пресс-релизе.
Торжественное открытие выставки также приурочено к премьере фильма «Помни прошлое, живи настоящим», в котором команда творческих людей рассказывает о своем путешествии по Грузии. В фильме снялись Егор Корешков, Ольга Самодумова, Александр Алябьев, Александра Федорова, Никола Мельников, Владимир Зеленский и многие другие.
Выставка будет открыта для посетителей до 16 июня.