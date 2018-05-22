Выставка работ грузинских фотографов открывается в Москве

МОСКВА , 22 мая. / ТАСС /. Выставка работ грузинских фотографов и художников открывается в столичном ГУМе во вторник, сообщает пресс-служба мероприятия.

Выставка будет открыта для посетителей до 16 июня.