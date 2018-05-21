Алиев наградил Анну Нетребко орденом Дружбы 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил оперную певицу Анну Нетребко орденом Достлуг (Дружба), сообщается на сайте главы государства.
Нетребко удостоили почетной награды за «плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в области музыкального искусства».
Президент также присвоил супругу Анны певцу Юсифу Эйвазову звание народного артиста Азербайджана «за большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры».
Напомним, что 13 июня Анна Нетребко выступит в Москве на концерте, посвященном открытию Чемпионата мира по футболу. В нем также примут участие пианист Денис Мацуев, оперные певцы Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, а также оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.
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