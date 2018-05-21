Алиев наградил Анну Нетребко орденом Дружбы

Нетребко удостоили почетной награды за «плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в области музыкального искусства».

Президент также присвоил супругу Анны певцу Юсифу Эйвазову звание народного артиста Азербайджана «за большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры».

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