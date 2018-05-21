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Стала известна причина взрыва в Баку
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Стала известна причина взрыва в Баку
News.ru
3 часа назад
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В кафе в
Баку
взорвался газовый баллон. Это и стало причиной гибели двух человек, сообщили в МЧС Азербайджана.
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