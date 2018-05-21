Ещё
В Астане 21-24 мая пройдет заседание рабочей группы по статусу Каспия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астане 21-24 мая пройдет заседание рабочей группы по статусу Каспия 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 21 мая — РИА Новости. Заседание рабочей группы по подготовке конвенции по юридическому статусу Каспия состоится 21-24 мая в Астане, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Очередное заседание рабочей группы по подготовке конвенции по статусу Каспия состоится 21-24 мая в Астане. В этой связи в Астане с визитом находится делегация во главе с замминистра Халафом Халафовым", — сообщил Гаджиев.
По его словам, на заседании планируется обсуждение документов по предстоящему саммиту глав прикаспийских государств.
"Также в ходе визита ожидаются двусторонние политические консультации между МИД Азербайджана и Казахстана", — подчеркнул он.
Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.
РИА Новости: последние новости
Все под венец: в Грузии разом обвенчают 400 пар В Москве не исключили возможности встречи Путина с президентом Грузии В Армении госпитализировали около 100 работников винодельческой компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют190
Смерть в прямом эфире9
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»39
Барщевскому спасли жизнь20
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым203
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»
Общество
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
01:59
Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
Погода Новости Москвы
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
01:09
Рынска пристыдила белорусов за «свинство»
Шоу-бизнес
00:14
В самолете из Антальи произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение