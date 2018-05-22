Объединённая платформа Яндекс. Такси и Uber заработает в начале июня

Единая платформа Яндекс. Такси и Uber будет запущена в России и ещё ряде стран в начале июня. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на Тиграна Худавердяна , главу объединенной компании.

Напомним, в феврале Яндекс и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании.

Армении, Грузии, Молдавии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Эстонии и Как отметил Худавердян, запуск объединённой платформы позволит ускорить подачу автомобилей. Она будет работать России, Белоруссии Азербайджане . Её уже начали тестировать в Воронеже и Уфе , в результате, среднее время подачи машины снизилось с 4-5 минут до 3-3,5 минут.

При этом приложения Яндекс. Такси и Uber продолжат работать раздельно. Общая технологическая платформа позволит распределять заказы, создавать маршруты, определять стоимость поездок и так далее.