Какое вино пьют грузины и греки

То, что в каждой стране свои традиции застолья, знают многие. Но не все подозревают, насколько разными и необычными они могут быть. Даже такое действо, как употребление вина, разительно отличается в России Грузии и той же Франции

Греческие обычаи

Одни из самых древних традиций винопития родились в Греции . Еще древние греки считали этот напиток главным на столе, сравнивая хорошее вино с нектаром, подаренным богами. Вино в те далекие времена обязательно разбавляли водой, чтобы не опьянеть.

Состояние опьянения и хмельного буйства высокородные греки считали постыдным. Чтобы научить своих детей умеренно употреблять вино, они специально спаивали одного из слуг-рабов и на его примере демонстрировали, в какое животное превращается человек во хмелю.

Немногие знают, что именно в Греции роилась традиция произносить тост «За здравие!» (или «За ваше здоровье!»). Несколько тысячелетий назад была очень распространена практика отравлений. Если какой-то несчастный, сам того не зная, оказывался за одним столом со своим заклятым врагом, у него были все шансы выпить во время трапезы вино с цикутой.

Гостеприимный хозяин обязан был первым попробовать вино, чтобы показать гостям, что оно не отравлено. Во время этого действа и произносился тост «За ваше здоровье!» Только после этого греки начинали угощаться и пить предложенные напитки.

Французы и искусство употребления вина

Во Франции виноградники считают главным украшением земли, а французское искусство виноделия славится на весь мир. Жители этой страны за многие века создали массу ритуалов застолья и действительно превратили процесс употребления вина в истинное искусство.

Все начинается с выбора. Имеют значение год, урожай и наилучшая сочетаемость определенного сорта вина с блюдами, которые будут подаваться на стол. Правило пить белое вино под рыбные, а красное — под мясные блюда. Это придумали именно французы. С их легкой руки теперь во всем мире долго перекатывают в бокале, вдыхают аромат и дегустируют этот волшебный напиток, отдавая дань уважения виноделу и созданному им шедевру.

Во Франции любят пить вино с разными видами сыра и другими изысканными закусками. К тому же этот напиток не всегда фигурирует именно за пиршественным столом. Редкий француз откажет себе в удовольствии посидеть на закате с бокальчиком вина и просто полюбоваться на пейзаж, ощущая блаженное состояние опьянения. Во Франции пьют много и каждый раз превращают этот процесс в красивую церемонию.

Грузинские традиции винопития

В Грузии нет такого понятия, как просто сесть и пить вино до беспамятства. В этой стране винопитие неразрывно связано с застольем и обильным угощением. Грузины обожают гостей и всегда накрывают для них шикарный стол. Даже проживающий неподалеку приятель, просто зашедший починить телевизор, рискует нарваться на настоящее пиршество.

Хозяйка дома приготовит массу вкуснейших грузинских блюд, хозяин достанет из погребка пару бутылок вина, а вездесущие соседи тут же подтянутся на огонек. Застолье будет продолжаться не один час.

В Грузии принято считать, что любое застолье является неким продолжением церковной службы. Вино при этом символизирует Христову кровь, поэтому отношение к напитку уважительное и даже благоговейное. Грузины не пьют, чтобы напиться и уйти от бытовых проблем. Они вкушают вино, чтобы продлить себе жизнь.

В этой стране есть давнее поверье, что во время застолья человеческая жизнь как бы останавливается и прожитый срок не засчитывается. Любой гость, послуживший причиной пиршества, автоматически продлевает жизнь хозяевам дома. За это гостей особенно любят и почитают.

По этой же причине грузины пируют долго и со вкусом, наслаждаясь каждым мгновением «подаренной» и так прекрасно проведенной жизни. Обед в грузинском доме может длиться два-три, а если пришли гости, то и затянуться до самого вечера.

Грузинские тосты

Вино здесь пьют всегда под красивые тосты. В Грузии не существует профессии тамада. Ведение застолий считается призванием, и человек, способный на это, всегда радует гостей своим мастерством бесплатно. Каждый тост за столом произносится неспешно. Тамада всегда как бы заново творит его, привнося в классическую схему пожелания частичку собственного жизненного опыта.

За столом в этой стране обязательно услышишь тосты «За Родину!», «За тех, кого больше нет с нами!» и «За Бога!» В этих случаях вино нужно пить до дна. Во всех остальных его разрешается лишь пригубить. Грузины, как и древние греки, не любят безобразного пьянства и считают его постыдным.

Выпив немного вина, участники пира начинают хорошо закусывать, петь песни и общаться. Очень важно чувствовать свой предел, чтобы не переборщить и не утратить человеческий облик.

Закуски и посуда

Грузинские хозяйки не придерживаются французского этикета подачи блюд по цвету вина. Здесь на столе можно увидеть самые разные вина и национальные блюда, которые местные жители просто обожают. Среди самых любимых — сациви, лобио, хачапури, кебаб, лаваш, хинкали и обязательно шашлык. На столе в грузинском доме всегда много жареного мяса, острых блюд и свежей зелени.

Еще один момент, в котором никто не сможет потягаться с грузинами, — это посуда для употребления вина. Если во Франции его традиционно пьют из бокалов, то в Грузии — из самых разных по форме сосудов. В старых фильмах можно часто увидеть, как усатый красавец-джигит поднимает в руке рог (кханци), наполненный вином.

На деле же приспособлений для винопития в Грузии множество: азарпеши (круглая чарка, похожая на черпачок); чинчила (миниатюрный глиняный кувшин, в который помещается ровно стакан напитка); таси (металлическая чашка без ручек, напоминающая пиалу); каркара (искусно украшенный металлический кувшин с тремя узкими, перевитыми между собой горлышками); аквани (объемный глиняный сосуд в форме детской колыбельки) и др.

Такое разнообразие тоже отражает особое отношение этого народа к застолью и употреблению великолепных местных вин. А еще в Грузии считают, что не человек создает вино — его дарит Бог. Люди же просто принимают подарок и благодарно его вкушают, радуясь жизни.