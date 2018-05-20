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Армения намерена активно бороться с коррупцией
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Армения намерена активно бороться с коррупцией 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ереван, 20 мая /Синьхуа/ — Служба национальной безопасности /СНБ/ Армении вскоре раскроет имена людей, которые незаконно накопили состояние через «тщательно продуманные коррупционные схемы». Об этом, по сообщению армянского агентства Tert.am, заявил недавно назначенный глава СНБ Артур Ванецян.
В субботу на встрече с журналистами А. Ванецян отметил, что СНБ обнаружила крупные предприятия, зарегистрированные под именами 350 разных людей, которые не в курсе, что они юридически владеют крупными предприятиями и не платят никаких налогов. Он пообещал, что 23 мая будут предприняты конкретные шаги и сделаны «скандальные раскрытия».
Напомним, что недавно назначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал борьбу с коррупцией новым приоритетом СНБ. —0—
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