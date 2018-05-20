Армения намерена активно бороться с коррупцией

Ереван , 20 мая / Синьхуа / — Служба национальной безопасности /СНБ/ Армении вскоре раскроет имена людей, которые незаконно накопили состояние через «тщательно продуманные коррупционные схемы». Об этом, по сообщению армянского агентства Tert.am, заявил недавно назначенный глава СНБ Артур Ванецян.

В субботу на встрече с журналистами А. Ванецян отметил, что СНБ обнаружила крупные предприятия, зарегистрированные под именами 350 разных людей, которые не в курсе, что они юридически владеют крупными предприятиями и не платят никаких налогов. Он пообещал, что 23 мая будут предприняты конкретные шаги и сделаны «скандальные раскрытия».