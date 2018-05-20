В Баку после ремонта открылся Центр русской культуры

Там проходят литературные и музыкальные праздники, выставки и презентации книг русских писателей, проживающих в Азербайджане

На торжественную церемонию пригласили членов правительства, депутатов и деятелей культуры. Они отметили вклад Центра в сохранение и развитие русской культуры и языка, литературы, традиций и обычаев. Всем, кто принял участие в обновлении здания, были вручены благодарности, а после артисты республики показали свое мастерство.

«Огромный вклад в развитие и сохранение государственности Азербайджана внес Гейдар Алиев . Я не знаю, что было бы с нашей республикой, что было бы с русскими, которые здесь проживают, если бы не он, если бы не его четкая позиция, как великого политика. Гейдар Алиев сохранил наше государство, дал толчок его развитию и сегодня Ильхам Алиев продолжает этот путь», — заявил депутат Милли меджлиса Михаил Забелин.

После церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве Центра с Азербайджанской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга

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