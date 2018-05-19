Грузия, Россия и Швейцария создают группу экспертов по мониторингу грузов

Об этом Зураб Абашидзе заявил в субботу грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

Он напомнил, что Тбилиси оформил соглашение с SGS в декабре.

По его словам, накануне такой контракт подписала и российская сторона.

«Мы надеемся, что Россия будет добросовестно исполнять взятые на себя этим документом обязательства. Собираемся создать совместную экспертную группу, которая будет контролировать реализацию на практике», — сообщил спецпред главы грузинского правительства.

Вопрос мониторинга дискутируется уже седьмой год после договоренности в рамках ВТО . Тогда было подписано российско-грузинское соглашение 2011 года об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, которое сняло претензии Тбилиси к России по поводу ее вступления в ВТО. Оно включает два документа — о таможенном администрировании и основных принципах механизма мониторинга товарооборота, а также меморандум о взаимопонимании с утверждением роли Швейцарии в качестве третьей нейтральной стороны.

Швейцарская компания SGS — один из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Компания создана в 1878 году. Ее штаб-квартира расположена в Женеве, а число офисов по всему миру превышает 1 тысячу.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после войны 2008 года. После смены властей в Грузии в 2012 году Тбилиси заново изучал подписанное прежним правительством соглашение. Затем стороны вновь согласовывали детали. Также происходили изменения в персональном составе швейцарских переговорщиков.