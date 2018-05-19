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Грузия, Россия и Швейцария создают группу экспертов по мониторингу грузов
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Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин

Грузия, Россия и Швейцария создают группу экспертов по мониторингу грузов 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Вопрос привлечении швейцарских таможенников из компании SGS (Societe Generalede Surveillance SA) к контролю грузов, следующих по транспортным коридорам через Абхазию и Южную Осетию, будет основным на встрече в Праге 24 мая заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по РФ Зураба Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом Зураб Абашидзе заявил в субботу грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».
Он напомнил, что Тбилиси оформил соглашение с SGS в декабре.
По его словам, накануне такой контракт подписала и российская сторона.
«Мы надеемся, что Россия будет добросовестно исполнять взятые на себя этим документом обязательства. Собираемся создать совместную экспертную группу, которая будет контролировать реализацию на практике», — сообщил спецпред главы грузинского правительства.
Вопрос мониторинга дискутируется уже седьмой год после договоренности в рамках ВТО. Тогда было подписано российско-грузинское соглашение 2011 года об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, которое сняло претензии Тбилиси к России по поводу ее вступления в ВТО. Оно включает два документа — о таможенном администрировании и основных принципах механизма мониторинга товарооборота, а также меморандум о взаимопонимании с утверждением роли Швейцарии в качестве третьей нейтральной стороны.
Швейцарская компания SGS — один из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Компания создана в 1878 году. Ее штаб-квартира расположена в Женеве, а число офисов по всему миру превышает 1 тысячу.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после войны 2008 года. После смены властей в Грузии в 2012 году Тбилиси заново изучал подписанное прежним правительством соглашение. Затем стороны вновь согласовывали детали. Также происходили изменения в персональном составе швейцарских переговорщиков.
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