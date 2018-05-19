Омичей приглашают на фестиваль российско-армянской дружбы

V фестиваль дружбы народов « Армения Россия — братья навеки» пройдет в воскресенье, 20 мая, в 12.00 в музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3). Произведения армянских композиторов в разных жанрах будут исполнены на сцене музея учащимися и преподавателями музыкальных школ Омска . Об этом сообщается на сайте мэрии.

Мероприятие организовано Омским региональным отделением «Союз армян России». По словам организаторов, фестиваль призван подчеркнуть, что корни дружбы между русским и армянским народами очень крепки и уходят в далекое прошлое. Организация создана в 2006 году, ее основными направлениями деятельности являются развитие национально-культурного потенциала российских армян и укрепление научных, культурных и экономических связей между Арменией и Россией.