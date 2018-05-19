Ещё
Омичей приглашают на фестиваль российско-армянской дружбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичей приглашают на фестиваль российско-армянской дружбы 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
V фестиваль дружбы народов «Армения и Россия — братья навеки» пройдет в воскресенье, 20 мая, в 12.00 в музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3). Произведения армянских композиторов в разных жанрах будут исполнены на сцене музея учащимися и преподавателями музыкальных школ Омска. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Мероприятие организовано Омским региональным отделением «Союз армян России». По словам организаторов, фестиваль призван подчеркнуть, что корни дружбы между русским и армянским народами очень крепки и уходят в далекое прошлое. Организация создана в 2006 году, ее основными направлениями деятельности являются развитие национально-культурного потенциала российских армян и укрепление научных, культурных и экономических связей между Арменией и Россией.
АиФ-Омск: последние новости
Когда в 2018 году будет Троица? Где в Омске хоронили людей и что сейчас находится на этих местах? Можно ли жарить шашлыки на даче?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»268
Почему России не нужны русские170
Банки решили порадовать россиян32
«Вторжение в Россию станет кошмаром»532
На Меркель подали в суд6
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
03:19
«Хуже не будет»: медики о больном Караченцове
Шоу-бизнес
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
03:04
Порошенко озвучил планы на Крымский мост
Украина В мире
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение