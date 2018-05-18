Чоха, чихтикоби, кабалахи: Грузия отмечает День национального костюма

18 мая в Грузии отмечают День национального костюма. В честь праздника в одной из самых популярных туристических зон Тбилиси — на проспекте Давида Строителя состоялось костюмированное шествие, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Чоха, чихтикоби, кабалахи — все эти элементы национальной одежды в цветах можно было встретить в центре грузинской столицы. В шествии приняли участие танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы, а также просто любители грузинского костюма.

Кстати, в каждом регионе Грузии своя традиционная одежда. Она отличается не только кроем, но и цветами, а также орнаментом. В последние годы в Грузии вновь входит в моду национальный костюм. В чохе справляют свадьбу, отмечают юбилеи, торжества. В Тбилиси даже открылись несколько бутиков, которые предлагают дизайнерские версии традиционных костюмов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ