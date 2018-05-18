Ещё
Чоха, чихтикоби, кабалахи: Грузия отмечает День национального костюма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чоха, чихтикоби, кабалахи: Грузия отмечает День национального костюма 

Мир24 2 часа назад
18 мая в Грузии отмечают День национального костюма. В честь праздника в одной из самых популярных туристических зон Тбилиси — на проспекте Давида Строителя состоялось костюмированное шествие, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
Чоха, чихтикоби, кабалахи — все эти элементы национальной одежды в цветах можно было встретить в центре грузинской столицы. В шествии приняли участие танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы, а также просто любители грузинского костюма.
Кстати, в каждом регионе Грузии своя традиционная одежда. Она отличается не только кроем, но и цветами, а также орнаментом. В последние годы в Грузии вновь входит в моду национальный костюм. В чохе справляют свадьбу, отмечают юбилеи, торжества. В Тбилиси даже открылись несколько бутиков, которые предлагают дизайнерские версии традиционных костюмов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Тбилиси протестующие превратили митинг в дискотеку В Баку представители 16 стран обсудили безопасность на транспорте После рейда по клубам: в Тбилиси требуют отставки премьера и главы МВД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены подробности гибели комбата Мамая339
ЕС пошел против доллара127
Сергей Мавроди «воскрес»85
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост59
Бузова жестко высказалась в адрес Самойловой55
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение