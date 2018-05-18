Представители 14 стран примут участие в музыкальном фестивале в Грузии 

Организатор международного музыкального фестиваля рассказала о масштабном мероприятии, которое пройдет в Грузии. Смотрите на видео Sputnik, о чем рассказала Тамар Апциаури
Международный музыкальный фестиваль «Найти звезду Шелкового пути» (Discover Silk Road Star) впервые состоится в курортном городе Батуми с 25 августа по 1 сентября 2018 года.
Участниками проекта станут молодые исполнители из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии и других стран Шелкового пути.
Международное информационное агентство Sputnik выступает информационным партнером мероприятия.