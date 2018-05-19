Встреча представителей Грузии и России в Праге пройдет 24 мая

Регулярные встречи представителей двух стран проходят в Праге примерно раз в три-четыре месяца. Стороны обсуждают вопросы торговли, экономики, транспорта, культурных и гуманитарных отношений. Эта форма диалога является одним из способов общения между странами в условиях отсутствия дипломатических отношений.

"Встреча состоится 24 мая. Мы обсудим традиционные темы, которые входят в нашу повестку дня. Также на этот раз будет рассмотрена тема реализации соглашения 2011 года о таможенном мониторинге… выражаем надежду, что российская сторона добросовестно выполнит обязательства, предусмотренные соглашением", — заявил Абашидзе журналистам.

По словам спецпредставителя, он готовится услышать, какие планы у российской стороны в этом направлении.

"После этого, в соответствии с соглашением, будет создана совместная грузино-российско-швейцарская экспертная группа, которая будет осуществлять мониторинг практической реализации этого проекта", — добавил он.