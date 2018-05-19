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Встреча представителей Грузии и России в Праге пройдет 24 мая
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Встреча представителей Грузии и России в Праге пройдет 24 мая 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что его очередная встреча с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным состоится 24 мая в Праге.
Регулярные встречи представителей двух стран проходят в Праге примерно раз в три-четыре месяца. Стороны обсуждают вопросы торговли, экономики, транспорта, культурных и гуманитарных отношений. Эта форма диалога является одним из способов общения между странами в условиях отсутствия дипломатических отношений.
"Встреча состоится 24 мая. Мы обсудим традиционные темы, которые входят в нашу повестку дня. Также на этот раз будет рассмотрена тема реализации соглашения 2011 года о таможенном мониторинге… выражаем надежду, что российская сторона добросовестно выполнит обязательства, предусмотренные соглашением", — заявил Абашидзе журналистам.
По словам спецпредставителя, он готовится услышать, какие планы у российской стороны в этом направлении.
"После этого, в соответствии с соглашением, будет создана совместная грузино-российско-швейцарская экспертная группа, которая будет осуществлять мониторинг практической реализации этого проекта", — добавил он.
В 2011 году Россия и Грузия договорились о создании механизма, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. После подписания контрактов компания SGS будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ, Абхазией и Южной Осетией.
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