Встреча представителей Грузии и России пройдет в Праге 24 мая 

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе и статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина состоится 24 мая 2018 года в Праге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу Абашидзе.
"С Карасиным достигнута договоренность о том, что очередная наша встреча в Праге состоится 24 мая", — сказал он.
Абашидзе отметил, что на предстоящей в столице Чехии встрече «будут рассмотрены накопившиеся за последние месяцы конкретные вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспортных коммуникаций, гуманитарные проблемы, а также перспективы развития сотрудничества в этих областях».
По его словам, в Праге, как и на предыдущих встречах этого формата, будут присутствовать представители МИД, министерств экономики и транспортных ведомств Грузии и РФ.
Формат «Абашидзе — Карасин»
2 сентября 2008 года Тбилиси заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Тогда МИД республики сообщил, что «сохранит консульские отношения с РФ». С марта 2009 года по сегодняшний день в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в котором работает российский персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ — секция интересов Грузии.
В ноябре 2012 года глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него экс-посла страны в РФ (2000-2004 годы) Зураба Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы состоялась первая встреча Абашидзе с Карасиным, с 2013 года их встречи (три-четыре раза в год) проходят в Праге, последняя — 31 января текущего года. В Тбилиси и Москве не раз заявляли, что встречи в формате «Абашидзе — Карасин» «принесли определенные положительные результаты в плане восстановления и развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры».