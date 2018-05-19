Встреча представителей Грузии и России пройдет в Праге 24 мая

"С Карасиным достигнута договоренность о том, что очередная наша встреча в Праге состоится 24 мая", — сказал он.

Абашидзе отметил, что на предстоящей в столице Чехии встрече «будут рассмотрены накопившиеся за последние месяцы конкретные вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспортных коммуникаций, гуманитарные проблемы, а также перспективы развития сотрудничества в этих областях».

По его словам, в Праге, как и на предыдущих встречах этого формата, будут присутствовать представители МИД , министерств экономики и транспортных ведомств Грузии и РФ.

Формат «Абашидзе — Карасин»

2 сентября 2008 года Тбилиси заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Тогда МИД республики сообщил, что «сохранит консульские отношения с РФ». С марта 2009 года по сегодняшний день в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в котором работает российский персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ — секция интересов Грузии.