В Армении у сотрудников винодельческого предприятия выявили сальмонеллез

ЕРЕВАН , 18 мая — РИА Новости . Возбудители сальмонеллеза обнаружены у почти 100 отравившихся сотрудников винодельческого предприятия в Армении , сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава.

Накануне в МЧС сообщили, что с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области обратились 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении — ред.). По последним данным, лечение получают 25 больных. В связи с массовым отравлением людей возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-противоэпидемических правил. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

»Во всех биоматериалах, взятых у больных, обнаружены возбудители сальмонеллы. Подтверждается пищевой характер отравления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения.