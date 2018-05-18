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В Армении у сотрудников винодельческого предприятия выявили сальмонеллез
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В Армении у сотрудников винодельческого предприятия выявили сальмонеллез 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Возбудители сальмонеллеза обнаружены у почти 100 отравившихся сотрудников винодельческого предприятия в Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава.
Накануне в МЧС сообщили, что с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области обратились 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении — ред.). По последним данным, лечение получают 25 больных. В связи с массовым отравлением людей возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-противоэпидемических правил. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
»Во всех биоматериалах, взятых у больных, обнаружены возбудители сальмонеллы. Подтверждается пищевой характер отравления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения.
Ранее в Минздраве Армении заявили, что все пострадавшие ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, их состояние оценивалось как легкое и средней тяжести.
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