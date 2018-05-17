Пашинян предложил простить долги фермерам и нарушителям ПДД

Правительство Армении прощает долги. Сегодня кабинет министров рассмотрел вопрос штрафов за нарушение правил дорожного движения. Прежде всего — тех, которые зафиксировали камеры и радары. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил временно приостановить работу устройств и амнистировать должников. Правительство обсудило и состояние сельхозугодий, пострадавших от града. Ущерб нанесен сразу трем областям страны.

«Надо понять, почему сельские хозяйства не устанавливают противоградовые сетки. Предполагаю, причина в финансах. Есть проблемы, связанные и с сельхозкредитами: на фермерах лежит большой груз. С председателем Центробанка мы обсудили вопрос и в ближайшее время надо выработать механизм по освобождению сельчан от штрафов и объявления амнистии их кредитных историй», — заявил Пашинян.

Также Пашинян освободил от должности главу Комитета госдоходов Вардана Арутюняна. Его место займет экс-заместитель министра финансов Давид Ананян.

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