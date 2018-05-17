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Пашинян предложил аннулировать штрафы, зафиксированные дорожными камерами и радарами
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Пашинян предложил аннулировать штрафы, зафиксированные дорожными камерами и радарами 

ТАСС 18 минут назад
ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил аннулировать штрафы, выписанные гражданам с использованием дорожных камер и радаров.
"Я обращаюсь к начальнику полиции и министру юстиции. За все эти годы были накоплены множество штрафов от дорожных камер и радаров. Люди не могут платить эти огромные штрафы. Я предлагаю найти юридические решения и аннулировать их", — заявил он в четверг на заседании правительства республики.
Он также добавил, что «на некоторое время надо приостановить работы радаров и дорожных камер».
В эти минуты заседание кабмина продолжается.
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