Пашинян предложил аннулировать штрафы, зафиксированные дорожными камерами и радарами 

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил аннулировать штрафы, выписанные гражданам с использованием дорожных камер и радаров.
"Я обращаюсь к начальнику полиции и министру юстиции. За все эти годы были накоплены множество штрафов от дорожных камер и радаров. Люди не могут платить эти огромные штрафы. Я предлагаю найти юридические решения и аннулировать их", — заявил он в четверг на заседании правительства республики.
Он также добавил, что «на некоторое время надо приостановить работы радаров и дорожных камер».
В эти минуты заседание кабмина продолжается.