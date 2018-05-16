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Столицы Узбекистана и Грузии договорились установить побратимские отношения
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Столицы Узбекистана и Грузии договорились установить побратимские отношения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 16 мая /Синьхуа/ — Ташкент и Тбилиси договорились установить побратимские отношения по итогам визита узбекской делегации в Грузию 13-14 мая, сообщил сегодня вице-мэр Ташкента Алишер Тиляев.
В рамках сотрудничества стороны намерены совместно работать в таких сферах, как городское планирование и комплексное, инфраструктурное развитие города, общественный транспорт и управление транспортом, экономика, а также установить сотрудничество между предприятиями и торговыми палатами, развивать связи в сферах культуры, образования, здравоохранения, развития туризма.
Стороны также обсудили создание прямого авиасообщения между городами. —0—
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