Столицы Узбекистана и Грузии договорились установить побратимские отношения

Ташкент, 16 мая / Синьхуа / — Ташкент и Тбилиси договорились установить побратимские отношения по итогам визита узбекской делегации в Грузию 13-14 мая, сообщил сегодня вице-мэр Ташкента Алишер Тиляев.

В рамках сотрудничества стороны намерены совместно работать в таких сферах, как городское планирование и комплексное, инфраструктурное развитие города, общественный транспорт и управление транспортом, экономика, а также установить сотрудничество между предприятиями и торговыми палатами, развивать связи в сферах культуры, образования, здравоохранения, развития туризма.

Стороны также обсудили создание прямого авиасообщения между городами. —0—