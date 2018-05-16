Жители Еревана выходят на улицы с новыми требованиями к властям

ЕРЕВАН , 16 мая. / ТАСС /. Жители Еревана даже после избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении сохраняют в силе накопившиеся требования к властям страны и выходят на акции протеста возле административных зданий, снова перекрывая центральные улицы Еревана.

Утро протестов

Утро в Ереване началось с акции протеста у резиденции премьера. Десятки бывших и действующих работников химзавода «Наирит» требовали выплаты заработной платы за последние четыре месяца и восстановления производства на предприятии. В течение последних 20 лет один из крупнейших в мире заводов по производству искусственного каучука переходил от одного собственника к другому и накопил огромные долги. С 2010 года завод простаивает, на нем начат процесс банкротства, в то время как уволенные сотрудники «Наирит» ведут борьбу за его сохранение.

Протесты военных коммиссариатов

Следующими свою акцию провели сотрудники военных коммиссариатов, они собрались у резиденции Пашиняна. Большая часть призывных пунктов в республике будет расформирована с 21 мая, при этом сотни сотрудников останутся без работы. Такое решение было принято еще бывшим правительством страны. В свою очередь министерство обороны Армении заявило, что возьмет ситуацию на контроль и будет искать пути трудоустройства сотрудников военкоматов. Позже с протестующими встретился вице-премьер страны Арарат Мирзоян.

В середине дня около ста сторонников военизированной группы «Сасна црер» ("Сасунские храбрецы") перекрыли проспект Аршакуняц в центре города во время судебных слушаний по делу о захвате здания полиции в Ереване в 2016 году, в ходе которого погибли трое сотрудников правопорядка. Они требовали освобождения членов группы, поскольку те, по их словам, «боролись с предыдущим режимом». В результате акции на проспекте образовалась серьезная пробка.

Перекрытие дорог

В это же время водители такси, требующие у правительства аннулировать накопившиеся штрафы за нарушение ПДД для всех автомобилистов республики, перекрыли движение по проспекту Маршала Баграмяна. Участники акции отметили, что на улицах Еревана в последние годы было установлено большое количество видеокамер для фиксации дорожных нарушений. В связи с этим резко выросло число штрафов, которые по почте получают водители.

Позже к ним присоединились и граждане с проблемами в жилищных вопросах, которые они не могут решить «из-за судебной волокиты». Движение было перекрыто около часа, однако таксисты пропускали некоторые средства общественного транспорта. Позже они разблокировали проспект и общей колонной поехали на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.

Противостояние у двери кабинета мэра Еревана

Кульминацией протестов в Ереване стала акция с требованием отставки мэра Еревана, представителя бывшей правящей Республиканской партии Армении Тарона Маргаряна. При этом около двухсот активистов ворвались в здание мэрии и блокировали кабинет градоначальника. Представители городской администрации обратилась в полицию страны, потребовав вытеснить митингующих.

Несколько десятков сторонников мэра Еревана также устроили у здания администрации города акцию в его защиту. По их словам, никто не может требовать отставки градоначальника, поскольку он является избранным главой администрации Еревана.

К вечеру участники акций добровольно покинули здание мэрии и направились к зданию Генеральной прокуратуры Армении, где потребовали возбуждить уголовного дела против Маргаряна по подозрению в коррупции.