Сенаторы России в пятницу проведут встречу с грузинскими парламентариями

Возглавит грузинскую делегацию председатель фракции «Патриоты Грузии» Георгий Ломия

"В ходе встречи мы намерены обсудить двусторонние отношения России Грузии , а также межпарламентское сотрудничество", — сказал Джабаров.

Он отметил, что Грузия всегда была близкой для нас страной, мы жили десятки лет в одном государстве.

В России тяжело переживали разрыв отношений с грузинским народом, «сейчас есть все основания идти по пути восстановления сотрудничества», сказал сенатор.

Ранее парламентарий Ада Маршания сообщила, что депутаты грузинской оппозиционной фракции «Альянс патриотов» в очередной раз отправляются в Москву для встречи с российскими коллегами из Госдумы

Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле прошлого года. По итогам встречи парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу депутатов России и Грузии. Второй визит грузинские парламентарии совершили в начале октября. Представители фракции ранее также не исключили, что могут отправиться в Южную Осетию Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны в 2008 году.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.