Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Не могу не поделиться (…) текстом на «Взгляде» за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам — грядет война. Покайтесь, грешники.

Ага, США будет воевать с Ираном , чтобы досадить России . В подтверждение своей паранои автор отважно лепит в кучу противоречащие друг другу факты, интерпретируя их, как бог на душу положит.

Но больше всего меня восхитил последний аргумент — о том, что в пользу мнящегося Надане апокалипсиса говорят протесты в Грузии . Их, дескать, организовало США чтобы перекрыть России сухопутный коридор.

В принципе, другой аналитики от журналистки телеканала «Звезда» я не ожидала, но ведь у нас и чиновники наверняка так думают, вон, Патрушев вчерашний с теми же теориями заговора выступает.

Дорогие чиновники, не будьте как Надана, гуманизация наркополитики, которой требуют молодые участники протестов в Грузии — это не прихоть США а объективная общемировая необходимость, особенно актуальная в нашей стране.

У нас треть населения тюрем — молодые люди трудоспособного возраста, лишенные свободы за хранение без цели сбыта, то есть, фактически, просто по факту употребления.

А употребляют они, по большей части, вещества, медициной признанные куда менее разрушительными для организма, чем алкоголь.

Как вы думаете, что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Вот и протестующие в Грузии думают примерно так же.

Источник: Блог Кристины Потупчик (публикуется в сокращении)