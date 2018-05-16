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Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?
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Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма? 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Не могу не поделиться (…) текстом на «Взгляде» за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам — грядет война. Покайтесь, грешники.
Ага, США будет воевать с Ираном, чтобы досадить России. В подтверждение своей паранои автор отважно лепит в кучу противоречащие друг другу факты, интерпретируя их, как бог на душу положит.
Но больше всего меня восхитил последний аргумент — о том, что в пользу мнящегося Надане апокалипсиса говорят протесты в Грузии. Их, дескать, организовало США чтобы перекрыть России сухопутный коридор.
В принципе, другой аналитики от журналистки телеканала «Звезда» я не ожидала, но ведь у нас и чиновники наверняка так думают, вон, Патрушев вчерашний с теми же теориями заговора выступает.
Дорогие чиновники, не будьте как Надана, гуманизация наркополитики, которой требуют молодые участники протестов в Грузии — это не прихоть США а объективная общемировая необходимость, особенно актуальная в нашей стране.
У нас треть населения тюрем — молодые люди трудоспособного возраста, лишенные свободы за хранение без цели сбыта, то есть, фактически, просто по факту употребления.
А употребляют они, по большей части, вещества, медициной признанные куда менее разрушительными для организма, чем алкоголь.
Как вы думаете, что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?
Вот и протестующие в Грузии думают примерно так же.
Источник: Блог Кристины Потупчик (публикуется в сокращении)
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