Армянские таксисты перекрыли главный проспект Еревана и захотели справедливости

Ереване сразу несколько групп проводят акции протеста. Об этом в среду, 16 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

К резиденции премьер-министра страны на проспекте Баграмяна вышли сотрудники военных комиссариатов, недовольные грядущим реформированием всей системы военкоматов в стране. Согласно разработанной Министерством обороны реформе, территориальные военкоматы будут расформированы, а в каждой из десяти областей Армении останется по одному комиссариату — это приведет к сокращениям сотрудников и возникновению сложностей при организации военного призыва.

На примыкающем к проспекту Баграмяна проспекте Аршакуняц проходит акция сторонников группировки «Сасна црер», члены которой в 2016 году захватили отделение полиции в Ереване, требуя отставки тогдашнего президента страны Сержа Саргсяна . Над членами группировки идет суд — вышедшие на проспект Аршакуняц требуют изменения меры пресечения в отношении «Сасна црер».

К военкоматчикам и сторонникам «Сасна црер» присоединилась группа таксистов-частников. Они требуют создать равные условия конкуренции между ними и такси-сервисами, больше всего они недовольны сервисом gg (армянский аналог Uber). Протестующие недовольны стоимостью лицензии для таксиста-частника, а также тем, что водителям gg подобное разрешение получать не нужно. Кроме того, таксисты просят аннулировать штрафы за просроченную неуплату по лицензии, «необоснованные штрафы за парковку и дорожные нарушения». Чтобы добиться желаемого, участники акции перекрыли проспект Баграмяна, где помимо резиденции премьера также находятся здание парламента Армении, Конституционного суда и ряда других госучреждений.

Ранее в среду другая группа протестующих ворвалась в здание городской мэрии и потребовала отставки главы столицы Армении Тарона Маргаряна. Демонстранты потребовали от градоначальника объяснений по поводу вырубки деревьев в парке 2800-летия Еревана неподалеку от здания мэрии. Власти города утверждают, что вырубаются исключительно сухие деревья, однако активисты принесли градоначальнику несколько срубленных деревьев с зелеными листьями. Сам мэр к протестующим не вышел, что и побудило их ворваться в здание горадминистрации.