Каждая третья бутылка коньяка в России является поддельной

Роскачество выявило, что каждая третья бутылка трехлетнего коньяка на российском рынке является подделкой, передает в среду Федеральное агентство новостей

Грузии и Молдавии. Для исследования были отобраны 47 брендов коньяка, произведенных в России , во Франции, в Армении

«Образцы проверили на безопасность, качество и подлинность. Определение сорта спирта показало, что 15 марок из 47 видов коньяка сделаны из виноградного спирта», — говорится в сообщении.

В настоящем коньяке спирт должен быть только коньячным, а не более дешевым. Метод изотопного анализа не включен в поддерживающий перечень к ГОСТу, поэтому, с юридической точки зрения, эти образцы являются коньячной продукцией.