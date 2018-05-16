Ещё
Каждая третья бутылка коньяка в России является поддельной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каждая третья бутылка коньяка в России является поддельной 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Роскачество выявило, что каждая третья бутылка трехлетнего коньяка на российском рынке является подделкой, передает в среду Федеральное агентство новостей.
Для исследования были отобраны 47 брендов коньяка, произведенных в России, во Франции, в Армении, Грузии и Молдавии.
«Образцы проверили на безопасность, качество и подлинность. Определение сорта спирта показало, что 15 марок из 47 видов коньяка сделаны из виноградного спирта», — говорится в сообщении.
В настоящем коньяке спирт должен быть только коньячным, а не более дешевым. Метод изотопного анализа не включен в поддерживающий перечень к ГОСТу, поэтому, с юридической точки зрения, эти образцы являются коньячной продукцией.
РИАМО: последние новости
Гей‑парад в Тель‑Авиве помешает победительнице «Евровидения» приехать в Москву В Москве напали на актеров из сериала «Ольга» В московском метро появятся стикеры, предупреждающие пассажиров о карманниках и грабителях
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом167
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост350
«Кровавые» Гавайи8
Чубайс обрадовался, что остался не у дел158
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице636
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
У Скрипаля нашли российское гражданство
Политика
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение