Пашинян рассказал, как будет решать проблему политзаключенных

"Многие считают, что после моих заявлений о том, что Армения должна освободиться от клейма страны, где есть политзаключенные, все двери тюрем сразу же откроются, и мы скажем нашим политзаключенным «выходите». Я считаю, что это неправильный и незаконный путь, и мы должны решить проблему политзаключенных правовым путем", — сказал Пашинян.

По его словам, уголовные дела, где нет человеческих жертв, очень просты, и проходящие по ним люди должны выйти из тюрем в установленном законом порядке, например, путем условно-досрочного освобождения или амнистии, а по вопросу о вооруженной группе, захватившей в 2016 году полк патрульно-постовой службы полиции, нужно провести общественные обсуждения.

"Мы должны также обязательно пригласить родственников убитых полицейских, побеседовать с ними, выслушать их точку зрения. Следует понять, какие доказательства обоснованы, а какие — нет", — отметил премьер-министр.

Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.

Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.