Белорусская железная дорога участвует в международной выставке в Шанхае 

Минск, 16 мая /Синьхуа/ — Государственное предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги принимает участие в Международной выставке по логистике, транспорту, информационным технологиям и управлению цепочками поставок Transport logistic China 2018 в Шанхае. Об этом рассказали в пресс-центре БЖД.
Центр презентует полный спектр услуг и возможностей по перевозкам грузов из КНР в Европу и обратно. Выставка предоставляет возможность изучить состояние транспортного рынка и рассмотреть мировые тенденции развития логистических систем с целью привлечения объемов грузов транзитных и экспортных перевозок на БЖД, рассказали в пресс-центре. —0—