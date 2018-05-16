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Белорусская железная дорога участвует в международной выставке в Шанхае
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Белорусская железная дорога участвует в международной выставке в Шанхае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Минск, 16 мая /Синьхуа/ — Государственное предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги принимает участие в Международной выставке по логистике, транспорту, информационным технологиям и управлению цепочками поставок Transport logistic China 2018 в Шанхае. Об этом рассказали в пресс-центре БЖД.
Центр презентует полный спектр услуг и возможностей по перевозкам грузов из КНР в Европу и обратно. Выставка предоставляет возможность изучить состояние транспортного рынка и рассмотреть мировые тенденции развития логистических систем с целью привлечения объемов грузов транзитных и экспортных перевозок на БЖД, рассказали в пресс-центре. —0—
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