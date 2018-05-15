Алиев утвердил договор с Саудовской Аравией по борьбе с преступностью 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственный договор с Саудовской Аравией по сотрудничеству стран в сфере борьбы с преступностью. Документ был подписан 19 февраля 2018 года в Эр-Рияде.
Отмечается, что ответственность за исполнение условий договора президент возложил на Министерство внутренних дел.
Также глава государства вместе с первой леди принял участие в церемонии открытия нового здания комплекса имени Гейдара Алиева в баку. Гостей провели по новым аудиториям и рассказали о работе учебного заведения.
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